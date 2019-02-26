Зинченко забавно наказал одноклубника на тренировке "МанСити": видео

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Александр Зинченко
Александр Зинченко / Фото из открытых источников

"Манчестер Сити", за который выступает украинец Александр Зинченко после победы над "Челси" в Кубке английской лиги продолжают подготовку к матчам АПЛ и Лиги чемпионов.

На тренировке после финала Кубка лиги Зинченко поборолся в держании вверху мяча со звездным Кайлом Уокером.

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Англичанин проиграл и в наказание Александр шутливо дернул его за ухо. Соответствующее фото Зинченко непременно выложил в своем Instagram.

Интересно, что это уже не первая жертва Александра Зинченко в "Манчестер Сити". Предыдущей целью был Рахим Стерлинг, которому после проигрыша в FIFA пришлось лаять на четвереньках на видео.

В нынешнем сезоне 22-летний Зинченко сыграл в 16 матчах за "Мансити" во всех турнирах, отметившись 1 голом и 4 ассистами.

Смотрите видео соревнования Александра Зинченко с Кайлом Уокером

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Теги: Спорт Футбол Манчестер Сити Александр Зинченко
Источник: 24 Канал
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