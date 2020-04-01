Злая шутка: 20 лет назад Виталий Кличко сенсационно потерпел первое поражение – видео

1 апреля 2000 года – дата, которую украинские болельщики бокса, видимо, хотят стереть из своей памяти. Это день, когда судьба сыграла злую шутку с Виталием Кличко. Украинский боксер потерпел первое поражение в карьере, проиграв Крису Берду.

Предыстория боя

На 1 апреля 2000 года у Виталия была запланирована третья защита титула чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе.

Соперником украинца должен был стать канадский боксер Донован Раддок.

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Однако за 8 дней до боя канадец отказался от его проведения, объяснив это тем, что у него на животе образовался абсцесс.

Вскоре Доновану была найдена замена в лице американца Криса Берда.

Несмотря на то, что Берд был намного быстрее украинца, именно Виталий был фаворитом.

Ход боя

Первые раунды выиграл Кличко. Однако ему не удавалось нанести нокаутирующий удар. Виталий постоянно выбрасывал джебы, а Берд перемещался по рингу, умело используя защитные действия.

В третьем раунде во время одной из неудачных атак Кличко повредил левую руку.

Берд сразу почувствовал, что у Кличко травмирована левая рука, и сменил направление и угол своих атак.

Виталий, несмотря на травму, продолжал выбрасывать удары левой рукой, однако они утратили резкость.

Начиная с 6-го раунда Берд стал "хозяином ринга". Атаки Криса стали доходить до цели, в то время как он стал недосягаемым для Виталия.

В 9-м раунде Виталию удалось мощно пробить, но Берд ответил ударом слева по корпусу украинца. После окончания этого раунда угол Виталия Кличко отказался от дальнейшего продолжения поединка.

Виталий Кличко – Крис Берд видео боя

Это было первое поражение Виталия в карьере. Еще одно поражение Виталий потерпел в эпическом противостоянии с Ленноксом Льюисом. Как известно, бой остановили после 6 раунда из-за ужасного рассечения у украинца.

В то же время Виталия Кличко не смог нокаутировать ни один боксер.

Месть за брата

Уже в октябре 2000 года Берду пришлось встретиться с Владимиром Кличко. Украинский боксер отправил соперника в несколько нокдаунов и выиграл решением судей.

Владимир стал новым чемпионом WBO и вернул пояс в семью.

В 2006 году Владимир во второй раз встретился с Бердом и победил техническим нокаутом.

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