Златан Ибрагимович отметился невероятным голом в чемпионате США: видео

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Ибрагимович отметился голом в чемпионате МЛС
Ибрагимович отметился голом в чемпионате МЛС / twitter LA Galaxy

Шведский нападающий Златан Ибрагимович не сбрасывает обороты. На этот раз он отметился забитым голом за "Лос-Анджелес Гэлэкси". А также отдал результативный пас в матче против "Ванкувера".

В матче 5-го тура МЛС "Гэлэкси" сыграли на выезде. И могли пропустить уже на 2-й минуте. Но Аднан решил пробить пенальти "паненкой". Но сделал это неудачно. И вратарь без проблем поймал мяч.

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Свой гол Ибрагимович забил уже после перерыва. После навеса с фланга, форвард принял мяч на грудь, после чего мощно пробил над вратарем.

А счет в матче был открыт еще перед тем. И тоже с помощью Ибрагимовича. Он увидел, что на дальней штанге стоит неприкрытый Стирс, и навесил мяч на него.

Видеообзор матча "Ванкувер" – "Лос-Анджелес Гэлэкси"

После пяти туров, "Гэлэкси" идет на втором месте в турнирной таблице. Команда уступает "Лос-Анджелесу" одним очком. При этом что команду Ибрагимовича еще могут обойти "Сиэтл" или "Хьюстон".

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Теги: Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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