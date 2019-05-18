Златана Ибрагимовича дисквалифицировали на два матча за нападение на вратаря во время матча:

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Фол Ибрагимовича на вратаре
Фол Ибрагимовича на вратаре / twitter LA Galaxy

Форвард "Лос-Анджелес Гэлэкси" Златан Ибрагимович пропустит два матча своей команды. Игрока дисквалифицировали за нападение на голкипера соперников Шона Джонсона.

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Еще 11 мая "Лос-Анджелес Гэлэкси" принимал на своем поле "Нью-Йорк Сити". И проигрывал 0:2. На 87-й минуте Ибрагимович имел возможность сократить отставание, но мяч попал в перекладину ворот. В тот момент вратарь соперников Шон Джонсон влетел в нападающего, после чего между ними возникла потасовка. Ибрагимович прихватил голкипера за шею, после чего тот упал на газон.

Все это закончилось для обоих футболистов по желтой карточке в этом матче. Но впоследствии Дисциплинарный комитет МЛС решил дисквалифицировать Ибрагимовича на два следующих матча команды – 19 мая против "Колорадо Рапидс" и 24 мая против "Орландо".

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В этом сезоне Ибрагимович отметился 9 голами и 2 результативными пасами в 10 матчах МЛС. Команда идет на третьей позиции в Западной конференции.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта
Источник: 24 канал
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