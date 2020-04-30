Знаменитый боксер раскритиковал Ломаченко: Не верю, что он выиграет бой с Лопесом

Легендарный в прошлом боксер Джефф Фенеч, который становился чемпионом в трех весовых категориях, раскритиковал Василия Ломаченко. Австралийцу не нравится стиль Ломаченко и он убежден, что Василий проигрывает Теофимо Лопесу.

Джефф Фенеч провел разговор с журналистом новостного портала EsNews, сообщает vRINGe.

Читайте также Боксер, который отправил Ломаченко в нокдаун, хочет реванш: украинец уже дал согласие

Фенеч предположил, что Лопес более профессиональный боксер, чем Ломаченко.

"Теофимо Лопес не только панчер. Я думаю, он более профессиональный боксер, чем Ломаченко. Все говорят про "танцы" Ломаченко, о том, как он "танцует" на ринге.

Я знаю, он сделал удивительные вещи в любителях, но как профессионал – он не очень. Это же профессиональный бой. Есть несколько бойцов, которые могут научить его. Эти его жонглирования мячами и размышления над цифрами... Нужно думать и делать вещи внутри ринга", – заявил Джефф.

Также австралиец раскритиковал Ломаченко за бой с Гильермо Ригондо, в котором украинец одержал убедительную победу.

"Этот парень наклонялся, уклоняясь от его ударов, а Ломаченко просто бил его сверху вниз по верхней части головы. Профессионалу нужно бить вверх. Я видел много подобных вещей.

Я думаю, он мог бы быть лучшим как профессионал. Хотя, как я говорил, в любителях ему не в чем упрекнуть. Но в профи он еще не дрался ни с кем, кто бы прессинговал его. Когда он подерется с такими ребятами, мы сможем о чем-то говорить. Я не верю, что Ломаченко выиграет бой с Лопесом", – резюмировал Фенеч.

Что известно о бое Ломаченко – Лопес? Боксеры должны были встретиться 30 мая в Нью-Йорке (США). Но бой перенесен из-за пандемии коронавируса. Новой даты поединка нет. Вероятно, на кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Больше новостей про футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24.