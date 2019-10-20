Знаменитый диджей напишет официальный гимн Евро-2020

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Мартин Гаррикс
Мартин Гаррикс / uefa.com/uefaeuro-2020

Знаменитый диджей и продюсер Мартин Гаррикс стал официальным музыкантом чемпионата Европы 2020 года. Он напишет официальную песню турнира и другую музыку для финальной стадии.

23-летний певец объявил об этом 19 октября на фестивале Amsterdam Dance Event в своем родном Амстердаме. Официальную песню Евро-2020 и певца, который ее споет, представят весной, информирует сайт УЕФА.

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Песню впервые выполнят в полном объеме на церемонии открытия Евро-2020 на стадионе "Олимпико" в Риме 12 июня 2020 года.

Кроме официальной песни, Гаррикс запишет трек для выхода команд на поле и музыкальную заставку для всех официальных трансляций.

Когда тебе предлагают написать официальную песню Евро 2020 года, это огромная честь. Я буду рад поделиться ею с миром. Следующим летом во время чемпионата болельщики будут близки к футболу как никогда. Надеюсь, моя песня позволит каждому в Европе почувствовать себя причастным к празднику,
– сказал Гаррикс.

Вдохновившись примером нидерландского диджея Тиесто, который выступал на церемонии открытия Олимпийских игр 2004 года в Афинах, Мартин пошел по стопам земляка и тоже добился мировой славы.

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Такие хиты, как Do not Look Down (при участии Ашера), Scared to be Lonely (при участии Дуа Липы) и In the Name of Love (с участием Биби Рекса) принесли Гарриксу мировую славу.

Он продюсировал треки Дэвида Гетты, автора официальной песни Евро-2016. Среди его последних работ можно выделить совместный сингл с Дином Льюисом Used To Love.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Евро-2020 Музыка
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