Знаменитый тренер официально возобновил карьеру и возглавил испанский гранд

В испанской "Севилье" официально появился новый главный тренер. Им стал знаменитый специалист Юлен Лопетеги.

Экс-тренер мадридского "Реала" и сборной Испании подписал трехлетний контракт с "Севильей".

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На посту тренера "Севильи" Юлен Лопетеги заменит Хоакина Капарроса, который, в свою очередь, заменил Пабло Мачина в течение сезона.

Последним клубом 52-летнего Лопетеги был "Реал", который он скандально возглавил летом 2018-го. Специалист готовил сборную Испании к чемпионату мира в России, но "Реал" преждевременно объявил о его назначении. В сборной Испании решили сразу освободить Лопетеги.

В "Реале" Юлен Лопетеги проработал до октября прошлого года и был уволен за неудачные результаты команды.

"Севилья" же по итогам сезона 2018/2019 заняла только шестое место в чемпионате Испании и будет играть в Лиге Европы.