Зол на Россию: футболист "Шахтера" рассказал о родителях в Донецке и разрушенных планах

Футболист "Шахтера" Богдан Бутко рассказал об отношениях с родителями, которые живут в оккупированном Россией Донецке. Богдан признался, что всегда хотел жить в Донецке и развиваться там. Однако планы футболиста, родившегося в Донецке, разрушила РФ, которая напала на Украину.

Бутко в интервью Tribuna.com заявил, что общается с родными несмотря на то, что они живут на оккупированной территории.

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"Что, не буду разговаривать с родителями, потому что они в Донецке живут? Это глупо. Допустим, кто-то из них живет в Донецке или у них есть своя точка зрения относительно Украины или России. Но на меня это не влияет.

Я украинец, живу в Украине. Как она на меня может повлиять? Какие мысли у меня в голове будут, такие и будут. Мне их никто не изменит, я сам думаю и вижу ситуацию правильно", – сказал Богдан.

По его словам, он не хочет быть россиянином ли играть в России.

Если бы я хотел стать россиянином и играть в России, то я бы там остался и все бы для этого сделал. Но не вижу и не буду видеть смысла в этом,

– заявил футболист.

Также он сказал, что зол на Россию за то, что она напала на Украину и оккупировала территории на Донбассе.

"Не понимал, отчего это произошло и до сих пор не понимаю. Это уже не нам судить и разбираться. Но, конечно же, зол. Всегда хотел жить в нормальном городе, в котором вырос.

Он принадлежал Украине. Хотел там расти, развиваться, все делал для этого, были планы на будущее, купил квартиру. А получилось так, что это не Украина. Люди будут злые на всех вокруг, даже не понимая ситуации", – сказал Бутко.

Бутко выступает за польский "Лех", куда зимой перешел на правах аренды. Соглашение действует до 30 июня 2020 года.

29-летний украинец успел провести только 2 матча за "Лех".

Богдан – воспитанник "Шахтера". Выступал за "Волынь", "Мариуполь" и российский "Амкар".

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