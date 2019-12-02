Золотой мяч 2019: авторитетные СМИ "слили" имя вероятного победителя

В понедельник, 2 декабря, в Париже состоится церемония вручения награды Золотой мяч 2019.

Как сообщают Marca и Mundo Deportivo, этот приз получит капитан "Барселоны" Лионель Месси. Он опередит в борьбе за награду защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка.

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Этот "Золотой мяч" станет для Месси шестым – он побьет рекорд по этому показателю, который делит с форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду (по 5 "Золотых мячей").

Гала-вечер пройдет в театре де Шатель. Торжественная часть начнется в 18:00, а вручение наград состоится в 21:30.

Кроме того, 2 декабря будет вручена награда лучшему игроку в возрасте до 21 года – трофей Копа, а также впервые будет вручен приз имени Льва Яшина, который достанется лучшему вратарю мира.