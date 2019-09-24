Золотой мяч 2019 – дата и прогноз букмекеров

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Когда Золотой мяч 2019 – дата, ставки и прогноз букмекеров
Золотой мяч / si.com

Журнал France Football 21 октября объявит номинантов на награду "Золотой мяч" лучшему футболисту года. Всего будет 70 претендентов на награду.

Церемония награждения состоится 2 декабря. Также известно, что ведущим церемонии станет легенда сборной Кот-д'Ивуара и лондонского Челси Дидье Дрогба.

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По мнению букмекеров, явным фаворитом на победу является нидерландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк. Букмекеры "Фаворит Спорт" дает на победу защитника коэффициент 1,25.

Его главным конкурентом будет Лионель Месси, которого назвали лучшим игроком года по версии ФИФА. Коэффициент на то, что Лео выиграет "Золотой мяч" – 3,50.

Конкуренцию Вирджилу и Лионелю может составить звездный португалец Криштиану Роналду. Шансы португальца выиграть награду букмекеры оценили коэффициентом 20.

Вмешаться в борьбу за победу может Мохаммед Салах. На победу одноклубника ван Дейка букмекеры предлагают коэффициент 16.

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Как известно, в прошлом году хорват Лука Модрич прервал гегемонию Роналду и Месси, выиграв "Золотой мяч". Аргентинец и португалец не отдавали награду никому другому с 2008 года.

Если "Золотой мяч" выиграет Вирджил ван Дейк, то он станет первым защитником с 2006 года, которому покорилось это достижение. Последним защитником, выигравшим награду, был итальянец Фабио Каннаваро.

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Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Ювентус ФК Барселона ФК Ливерпуль Криштиану Роналду Лионель Месси
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