Зоозащитники требуют наказать Хабиба Нурмагомедова за бой с медведем: видео

Организация PETA ("Люди за этичное обращение с животными") выступила против чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Возмущение общественной организации вызвали видеоролики с борьбой Хабиба с медведем, прикованным цепями.

Видео борьбы с медведем выложил в Instagram сам Хабиб. Именно это видео и вызвало возмущение в PETA.

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"Мы призываем UFC пересмотреть взаимоотношения с Нурмагомедовым до тех пор, пока он не поменяет отношение к животным и не начнет показывать то уважение к ним, которое они заслуживают. Борьба с прикованным цепями медведем – это отвратительное поведение. В дикой природе медведи ведут себя абсолютно естественно. А те, которых используют в России для бокса, танцев или других архаичных форм развлечения, обычно оторванные от матерей детеныши. Их приковывают цепями, засовывают в клетки, унижают, бьют и лишают жизнькаого-либо смысла. Пусть Нурмагомедов борется исключительно с людьми, которые на это согласились", – сказала директор британского офиса PETA Элиза Аллен в комментарии Business Insider.

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При этом оказалось что Хабиб не впервые борется с медведем, а это видео попадает в интернет. Есть детское видео Нурмагомедова с 1997 года, где он борется с медведем. Тогда борцу было 9 лет. Еще одно видео попало в сеть в 2014 году. Третье видео – в 2019 году.

Видео борьбы Хабиба и медведя в детстве