Зозуле отказали в отмене желтой карточки: украинец пропустит важный матч "Альбасете"

3 Читати новину українською
Роман Зозуля
Роман Зозуля / ФК "Альбасете"

Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля не поможет своей команде в матче 28 тура Сегунды против "Кадиса".

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отклонила апелляцию клуба об отмене желтой карточки украинца, которую он получил в матче с "Реал Овьедо" (0:0).

Читайте также: Одни болельщики ведут себя нормально, а другие кричат "фашист", – Зозуля об игре в Испании

На 27-й минуте матча украинский нападающий отметился голом в воротах соперника, правда в момент удара игрок случайно задел мяч рукой, за что Зозуля и увидел перед собой "желтый свет".

Для Зозули эта карточка стала пятой в сезоне, что означает дисквалификацию на матч против "Кадиса", который состоится 2 марта. Этот матч имеет важное значение для "Альбасете" со стороны турнирного положения.

После 27 туров "Альбасете" Романа Зозули является претендентом на прямое повышение в классе. Команда украинца имеет в активе 50 очков и занимает 2 строчку в турнирной таблице Сегунды.

Смотрите видеообзор матча Альбасете – Реал Овьедо

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Отмена статьи о незаконном обогащении: в Евросоюзе вдребезги разбили аргументы суда
сегодня
867
Теги: Футбол Спорт
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Зозуле отказали в отмене желтой карточки: украинец пропустит важный матч "Альбасете"
сегодня 10:59 Зозуле отказали в отмене желтой карточки: украинец пропустит важный матч "Альбасете"
3
"Манчестер Сити" с Зинченко обыграл "Вест Хэм": видео голов
сегодня 09:56 "Манчестер Сити" с Зинченко обыграл "Вест Хэм": видео голов
51
"Челси" обыграл "Тоттенхэм" в лондонском дерби: видео голов
сегодня 09:29 "Челси" обыграл "Тоттенхэм" в лондонском дерби: видео голов
41
Хэмилтон рассказал, в каких гонках хочет попробовать себя, кроме Формулы-1
27 февраля 18:09 Хэмилтон рассказал, в каких гонках хочет попробовать себя, кроме Формулы-1
13
Вы никогда не сможете забрать Украину из души моей: Свитолина похвасталась патриотическим фото
27 февраля 13:08 Вы никогда не сможете забрать Украину из души моей: Свитолина похвасталась патриотическим фото
166
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук