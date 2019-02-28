Зозуле отказали в отмене желтой карточки: украинец пропустит важный матч "Альбасете"

Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля не поможет своей команде в матче 28 тура Сегунды против "Кадиса".

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отклонила апелляцию клуба об отмене желтой карточки украинца, которую он получил в матче с "Реал Овьедо" (0:0).

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На 27-й минуте матча украинский нападающий отметился голом в воротах соперника, правда в момент удара игрок случайно задел мяч рукой, за что Зозуля и увидел перед собой "желтый свет".

Для Зозули эта карточка стала пятой в сезоне, что означает дисквалификацию на матч против "Кадиса", который состоится 2 марта. Этот матч имеет важное значение для "Альбасете" со стороны турнирного положения.

После 27 туров "Альбасете" Романа Зозули является претендентом на прямое повышение в классе. Команда украинца имеет в активе 50 очков и занимает 2 строчку в турнирной таблице Сегунды.

Смотрите видеообзор матча Альбасете – Реал Овьедо

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