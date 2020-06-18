Зозуля приложился к победе в матче битвы аутсайдеров
В 33 туре второго по силе дивизиона Испании "Альбасете", где выступает Роман Зозуля, сыграл на выезде с "Эстремадурой". Украинец приложил усилия, чтобы принести победу команде в сверхважном поединке.
Украинский нападающий Роман Зозуля начал игру на скамейке запасных, пишет 24 канал.
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Важная победа "Альбасете"
Хозяева немного больше владели преимуществом во встрече, но именно гостям удалось открыть счет перед свистком на перерыв. На 45+2 минуте отличился Майкель.
Во втором тайме команда Зозули всеми силами оборонялась, чтобы удержать тяжелую победу.
На 51-й минуте матча в составе гостей появился Роман Зозуля, но забить гол или отдать результативную передачу не удалось.
Финальный свисток судьи зафиксировал итоговый счет встречи – 0:1.
Победа позволила "Альбасете" покинуть зону вылета и подняться на 17 строчку турнирной таблицы. В их активе 38 набранных пунктов. "Эстремадура" осталась на 19 месте с 32 очками.
- Роман Зозуля подписал контракт с испанским клубом в 2017 году.
- В ноябре 2019 года представители "Альбасете" проводили опрос среди болельщиков, по результатам лучшим игроком клуба был признан Роман Зозуля.
- У футболиста дальше продолжается конфликт с болельщиками "Райо Вальекано", который длится еще с 2017 года, когда украинский футболист должен был перейти в этот клуб на правах аренды из "Бетиса", но против трансфера выступили фанаты, которые обвинили игрока в нацистских взглядах за поддержку украинской армии.