Зозуля ярким голом в конце матча принес победу "Альбасете": видео

Украинец Роман Зозуля забил гол за "Альбасете" в матче 13-го тура Сегунды. Мяч украинца принес "Альбасете" победу в игре против лидера турнирной таблицы "Кадиса".

29-летний украинец в компенсированное ко второму тайму время забил единственный гол в матче. Зозуля откликнулся на прострел с фланга и переправил мяч в сетку головой.

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Теперь на счету нападающего три гола и одна результативная передача в 12 матчах в этом сезоне.

Видеообзор матча

В прошлом туре гол Зозули принес "Альбасете" победу над "Фуэнлабрада", также забив единственный гол в игре.

После 13 матчей "Альбасете" идет на втором месте в турнирной таблице второго по силе чемпионата Испании, отставая от "Кадиса" на 9 очков.

Как известно, летом у украинского нападающего истек срок контракта с испанским "Альбасете". Клуб и игрок длительное время вели переговоры, которые закончились подписанием нового соглашения.