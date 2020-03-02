Зозуля мог оказаться в команде Ярмоленко – украинец объяснил, почему сорвался трансфер

Форвард "Альбасете" Роман Зозуля рассказал, как один поединок Лиги Европы повлиял на его дальнейшую карьеру.

Роман Зозуля мог оказаться в составе "Вест Хэма", за который играет другой украинец Андрей Ярмоленко. Об этом сам футболист рассказал в программе "Профутбол".

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Хотел бы снова пережить с другим результатом матч с "Тоттенхэмом". Я забил гол, все шло хорошо, но потом удаление произошло. Подвел команду. А перед матчем я встречался с руководством "Вест Хэма", они сказали, что хотят меня, но после игры, думаю, красная карточка их испугала,

– поделился Зозуля.

Как известно, Зозуля покинул "Днепр" в 2016 году, перейдя в испанский "Бетис". На данный момент украинец выступает за "Альбасете" во втором дивизионе Испании.

Напомним, что Андрей Ярмоленко восстанавливается после травмы мышцы бедра, которую получил 16 декабря 2019 года.