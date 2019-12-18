Зозуля не попал в заявку "Альбасете" после скандала с оскорблениями

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Роман Зозуля / Фото из открытых источников

Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля не включен в заявку на матч против "Туделано" в 1/64 финала Кубка Испании.

Главный тренер "Альбасете" Луис Мигель Рамис выставил на эту встречу не оптимальный состав.

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Что известно о скандале?15 декабря во время матча Сегунды между "Райо Вальекано" и "Альбасете" фанаты команды-хозяйки выкрикивали оскорбления в адрес Зозули, называя его нацистом.

Главный арбитр игры дважды останавливал матч, а на второй тайм футболисты "Альбасете" отказались выходить. Поединок не был доигран.

Почему фанаты "Райо Вальекано" оскорбляли Зозулю?

1 февраля 2017 года было объявлено, что Зозуля переходит в "Райо Вальекано" на правах аренды. Переход сопровождался массовыми протестами фанатов. Они обвиняли Романа в связях с ультраправыми организациями в Украине. В качестве примера приводили его слова поддержки украинской армии в войне на Донбассе.

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Сами же фанаты "Райо" принадлежат к ультралевым организациям, часть из них воевала на стороне оккупантов на Донбассе. Поэтому они использовали пророссийские ярлыки, называя Романа Зозулю "неонацистом". Переход игрока в "Райо" был сорван.

Учитывая, что трансферное окно уже было закрыто, ФИФА в виде исключения позволила ему перейти в любой другой клуб, который играет по системе "весна-осень". Летом 2017 года Роман Зозуля перешел в "Альбасете", за который выступает до сих пор.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Роман Зозуля Скандал с Романом Зозулей
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