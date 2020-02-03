Зозуля официально остался без тренера в Испании

Луис Мигель Рамис официально покинул тренерский мостик испанского клуба "Альбасете". В команде выступает украинский нападающий Роман Зозуля.

Причиной отставки Рамиса стали неудачные результаты в Сегунде (вторая по значимости лига Испании), сообщает сайт "Альбасете".

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Если в прошлом сезоне "Альбасете" боролся за выход в элитный дивизион Испании, то в этом сезоне находится в зоне вылета.

После 25 туров команда Романа Зозули занимает 19-ю строчку, набрав 28 очков.

У "Альбасете" худшее нападение чемпионата – всего 18 забитых голов при 31 пропущенном мяче.

Также в "Альбасете" сообщили, что тренерский штаб вместе с Рамисом покинут Хосе Гиль, Иван Мадроньо и Мигель Анхель Фернандес.

Oficial | Ramis no continuará en el banquillo del Albacete Balompié



Desde el club queremos agradecer la entrega, profesionalidad y gran trabajo del entrenador y su cuerpo técnico. https://t.co/pUUp0OQKj2 — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) February 3, 2020

Луис Мигель Рамис поддерживал Романа Зозулю в скандале с фанатами "Райо Вальекано". Он возглавлял "Альбасете" с 2018 года.

В последнем матче под руководством Рамиса "Альбасете" проиграл "Овьедо", за который выступает украинский вратарь Андрей Лунин.

В той игре Роман Зозуля заработал пенальти, который Андрей Лунин уверенно парировал.