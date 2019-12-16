Зозуля ответил фанатам "Райо": Они меня обижают, потому что я принимаю душ и умею читать

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Роман Зозуля / фото из соцсетей

Украинский нападающий ответил на обвинения болельщиков "Райо Вальекано" о том, что он нацист.

Напомним: Матч чемпионата Испании остановили из-за оскорбительных выкриков в сторону украинца Зозули

В своем ответе украинец был несколько ироничен.

"Они меня обижают не потому, что я нацист. Они меня обижают, потому что я принимаю душ каждый день и умею читать. А в этом районе мизерных людей такие вещи плохо воспринимаются", – цитирует Зозулю журналист Альваро Бенито.

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Роман Зозуля
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