Зозуля ответил фанатам "Райо": Они меня обижают, потому что я принимаю душ и умею читать
Украинский нападающий ответил на обвинения болельщиков "Райо Вальекано" о том, что он нацист.
Напомним: Матч чемпионата Испании остановили из-за оскорбительных выкриков в сторону украинца Зозули
В своем ответе украинец был несколько ироничен.
"Они меня обижают не потому, что я нацист. Они меня обижают, потому что я принимаю душ каждый день и умею читать. А в этом районе мизерных людей такие вещи плохо воспринимаются", – цитирует Зозулю журналист Альваро Бенито.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Матч чемпионата Испании остановили из-за оскорбительных выкриков в сторону украинца Зозули15 декабря , 23:44
-
"Динамо" минимально победило "Десну" и вышло на второе место в чемпионате: видео15 декабря , 16:16
-
Ломаченко проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира: дата и соперник15 декабря , 14:30
Комментарии