Зозуля ответил фанатам "Райо": Они меня обижают, потому что я принимаю душ и умею читать

Украинский нападающий ответил на обвинения болельщиков "Райо Вальекано" о том, что он нацист.

Напомним: Матч чемпионата Испании остановили из-за оскорбительных выкриков в сторону украинца Зозули

В своем ответе украинец был несколько ироничен.

"Они меня обижают не потому, что я нацист. Они меня обижают, потому что я принимаю душ каждый день и умею читать. А в этом районе мизерных людей такие вещи плохо воспринимаются", – цитирует Зозулю журналист Альваро Бенито.