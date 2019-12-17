Зозуля планирует выйти на публику, чтобы озвучить мнение о ситуации с фанами "Райо Вальекано"

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Роман Зозуля / albacetebalompie.es

Журналист Игорь Цыганик рассказал, что разговаривал с Романом Зозулей после оскорблений со стороны фанатов "Райо Вальекано". Он сообщил, что Зозуля может дать пресс-конференцию по ситуации с фанатами "Райо Вальекано".

В программе "Цыганик Live" на FootballHub он подтвердил, что говорил с Зозулей. "По разговору понял, что абсолютно сознательно все делает, знает, почему он это делает, и что происходит на самом деле", – сказал Цыганик.

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По словам Цыганыка, футболисты "Альбасете", за который играет Роман, поддержали Зозулю перед выездом на матч с "Райо Вальекано". "Сказали, что будут в любом случае за Рому. Если будут оскорбления, они будут его защищать", – заявил журналист.

Зозуля сказал, что нынешний коллектив в "Альбасете" напоминает ему тот, который был в "Днепре", где все были друг за друга. Роме очень приятно, что в Испании много людей понимают, что эта история проплачена. Это пропагандистская история не столько против одного человека, а как против украинца, который будет защищать свою страну. Так же понимает сам Зозуля,
– резюмировал Цыганик.

Цыганик заявил, что в Зозули в планах выйти на публику, чтобы озвучить свои мысли относительно ситуации с фанатами "Райо". Возможно, он даст пресс-конференцию.

Также Цыганик заявил, что Зозулю поддержал экс-тренер "Днепра" испанец Хуанде Рамос. Рамос сказал, что Зозуля теперь в центре испанского футбола.

Что известно о скандале вокруг Зозули?

15 декабря во время матча Сегунды между "Райо Вальекано" и "Альбасете" фанаты команды-хозяйки выкрикивали оскорбительные слова в адрес Зозули, называя его нацистом.

Главный арбитр игры дважды останавливал матч, а на второй тайм футболисты "Альбасете" отказались выходить. Поединок не был доигран.

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На защиту Зозули стали футболисты "Альбасете", Ла Лига, украинские клубы и чиновники, МИД, президент Владимир Зеленский и многие другие.

Почему фанаты "Райо" оскорбляли Зозулю?

1 февраля 2017 года было объявлено, что Зозуля переходит в "Райо Вальекано" на правах аренды. Переход сопровождался массовыми протестами фанатов. Они обвиняли Романа в связях с ультраправыми организациями в Украине. В качестве примера приводили его слова поддержки украинской армии в войне на Донбассе.

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Сами же фанаты "Райо" принадлежат к ультралевым организациям, часть из них воевала на стороне оккупантов на Донбассе. Поэтому они использовали пророссийские ярлыки, называя Романа Зозулю "неонацистом". Переход игрока в "Райо" был сорван.

Учитывая, что трансферное окно уже было закрыто, ФИФА в виде исключения позволила ему перейти в любой другой клуб, который играет по системе "весна-осень". Летом 2017 года Роман Зозуля перешел в "Альбасете", за который выступает до сих пор.

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Теги: Спорт Футбол
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