Зозуля признался, почему сделал фото в майке с номером 18 на фоне табло со счетом 14:88

Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля 19 декабря выступил с официальным заявлением после инцидента с фанатами "Райо Вальекано".

Во время пресс-конференции Зозуля рассказал, почему сделал фото в майке с номером 18 на фоне табло со счетом 14:88.

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Мне тогда дали майку с номером 18, не я выбирал ее. Я не знал о политическом значении этой цифры, как и 95% людей в мире. Тогда я в конце матча заметил большой разрыв по очкам. Это привлекло мое внимание, поэтому я сделал то фото. На табло был счет 14:88,

– сказал Зозуля.



Роман Зозуля в майке с номером 18 на фоне табло со счетом 14:88

Число 18 имеет нацистскую символику, поскольку инициалы Адольфа Гитлера (AH) в латинском алфавите по порядковому номеру имеют цифры 1 и 8. Первая буква А, восьмая – H.

Цифра 88 тоже имеет нацистский подтекст, поскольку обе первые буквы из приветствия Гитлера восьмые в алфавите.

Что известно о скандале?

15 декабря во время матча Сегунды между "Райо Вальекано" и "Альбасете" фанаты команды-хозяйки выкрикивали оскорбительные выкрики в адрес Зозули, называя его нацистом.



Главный арбитр игры дважды останавливал матч, а на второй тайм футболисты "Альбасете" отказались выходить. Поединок не был доигран.

Почему фанаты "Райо Вальекано" оскорбляли Зозулю?

1 февраля 2017 года было объявлено, что Зозуля переходит в "Райо Вальекано" на правах аренды. Переход сопровождался массовыми протестами фанатов. Они обвиняли Романа в связях с ультраправыми организациями в Украине. В качестве примера приводили его слова поддержки украинской армии в войне на Донбассе.

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Сами же фанаты "Райо" принадлежат к ультралевым организациям, часть из них воевала на стороне оккупантов на Донбассе. Поэтому они использовали пророссийские ярлыки, называя Романа Зозулю "неонацистом". Переход игрока в "Райо" был сорван.

Учитывая, что трансферное окно уже было закрыто, ФИФА в виде исключения позволила ему перейти в любой другой клуб, который играет по системе "весна-осень". Летом 2017 года Роман Зозуля перешел в "Альбасете", за который выступает до сих пор.