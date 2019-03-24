Зозуля снова стал жертвой испанских болельщиков

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Роман Зозуля
Роман Зозуля / twitter.com/_RadioRO

Украинский нападающий Роман Зозуля, который выступает во второй по значимости испанской лиге за клуб "Альбасете", снова стал жертвой фанатов.

Украинский нападающий отыграл полный матч 31 тура Сегунды, в котором "Альбасете" на выезде разгромил 3:0 "Луго".

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Зозуля голов не забивал, но принял участие в голах.

Однако поединок омрачило поведение фанатов "Луго", которое перешло границы разумного, сообщает Footballhub.

Во время матча поклонники "Луго", которые являются "антифашистами" и сторонниками "левых" взглядов, выкрикивали "Zozulia muerte!", что в переводе с испанского означает "Зозуля умри".

Как известно, в сезоне 2016/17 Роман Зозуля перешел из "Бетиса" в "Райо Вальекано" в последние часы трансферного окна. Однако из-за неадекватных действий фанатов-радикалов, которые обвинили украинца в нацизме, он вернулся в Севилью. Также фанаты "Райо Вальекано" выступили против украинской армии с ярлыками российской пропаганды о "нацистах".

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта
Источник: 24 Канал
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