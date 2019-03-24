Зозуля снова стал жертвой испанских болельщиков
Украинский нападающий Роман Зозуля, который выступает во второй по значимости испанской лиге за клуб "Альбасете", снова стал жертвой фанатов.
Украинский нападающий отыграл полный матч 31 тура Сегунды, в котором "Альбасете" на выезде разгромил 3:0 "Луго".
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Зозуля голов не забивал, но принял участие в голах.
Однако поединок омрачило поведение фанатов "Луго", которое перешло границы разумного, сообщает Footballhub.
Во время матча поклонники "Луго", которые являются "антифашистами" и сторонниками "левых" взглядов, выкрикивали "Zozulia muerte!", что в переводе с испанского означает "Зозуля умри".
Как известно, в сезоне 2016/17 Роман Зозуля перешел из "Бетиса" в "Райо Вальекано" в последние часы трансферного окна. Однако из-за неадекватных действий фанатов-радикалов, которые обвинили украинца в нацизме, он вернулся в Севилью. Также фанаты "Райо Вальекано" выступили против украинской армии с ярлыками российской пропаганды о "нацистах".
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