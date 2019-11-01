Зозуля травмировался в матче за "Альбасете"

Нападающий "Альбасете" Роман Зозуля получил травму в матче 14-го тура Сегунды. Команда украинца 31 октября встречалась с "Нумансией".

Главный тренер "Альбасете" Луис Мигель Рамис после матча объяснил, что заменил Романа на 79 минуте игры из-за травмы.

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Зозуля чувствовал определенный дискомфорт, это стало причиной его замены на Акунью,

– цитирует тренера сайт "Альбасете".

О характере травмы Зозули пока клуб не сообщает. "Альбасете" же проиграл "Нумансии" с минимальным счетом 1:0.

После 14 туров "Альбасете" имеет в своем активе 22 очка и находится на 5 строчке в турнирной таблице.

Отметим, что Зозуля стал лучшим игроком "Альбасете" в октябре. За прошедший месяц 29-летний украинец в пяти матчах забил 2 мяча.