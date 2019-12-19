Зозуля впервые прокомментировал скандал с фанами " Райо Вальекано"

Нападающий "Альбасете" Роман Зозуля провел пресс-конференции, посвященную скандалу с фанатами испанского клуба "Райо Вальекано". Украинский футболист прокомментировал инцидент в матче против "Райо", во время которого фанаты назвали его нацистом.

Зозуля провел пресс-конференции в присутствии агента Владимира Кузьменко и руководства "Альбасете".

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Приводим комментарий Романа Зозули без изменений.

"Я хочу сообщить, что когда в Украине началась война, у нас не было армии, поэтому добровольцы пытались помочь. Наш фонд никогда не покупал оружие или любые другие вещи для боя, а исключительно для сохранения жизней защитников нашей страны. Мы с коллегами покупали автомобили скорой помощи, еду, одежду. Я считаю, что помогать своей стране и быть патриотом – это не преступление.

Мы знаем, что война – это нечто ужасное. Я постоянно посещал больницы и регулярно видел больных и раненых. Я должен быть частью помощи моей стране. Я очень мало рассказывал о том, что я делаю – мог бы рассказать гораздо больше. Мы помогаем, в частности, больницам и больным раком.

Хочу вспомнить тот момент, когда подписал контракт с "Райо Вальекано". После подписания соглашения я встретился в офисе клуба с руководством, после чего мне сообщили, что не хотят, чтобы я за них играл. Я спросил почему и получил ответ, что меня считают фашистом. Это было впервые, когда меня назвали фашистом. Когда я спросил, почему они так решили, то услышал, что это за помощь армии моей страны. Хотя в то же время некоторые сторонники "Райо" воюют на другой стороне.

Фотография (с автоматом, – "Спорт24") появилась позже, после этого меня начали называть нацистом. Подчеркиваю, что сначала меня называли фашистом, а потом – нацистом и расистом. Как вы знаете, мой лучший друг Бела (ексфорвард "Альбасете", – "Спорт 24") – темнокожий. Для меня не имеет значения, какой у человека цвет кожи или национальность. Для меня все люди – одинаковые. Можете спросить это у моих бывших одноклубников в "Бетисе" или "Альбасете".

Что касается игры под 18-м номером, то в "Днепре" и "Бетисе" мне его дали, я не выбирал. В киевском "Динамо" я играл под 49-м номером, это ничего не значит (этими числами пытаются зашифровать связанную с нацистской идеологией аббревиатуру. 18 соответствует "AH", – "Спорт 24"). Я хотел поговорить с фанатами, объяснить это. Они и так все знают обо мне, поскольку некоторые из них за деньги воюет на Донбассе по другую сторону.

Хочу поблагодарить Испанию в целом за поддержку. Я получил немало сообщений со словами поддержки. Испания – это мой второй дом, я люблю эту страну. Спасибо Федерации и руководству Альбасете, а также всей команде. Не знаю, как я могу их отблагодарить за то, что они для меня делают", – цитирует Зозулю Mundo Deportivo.

Что известно о скандале?

15 декабря во время матча Сегунды между "Райо Вальекано" и "Альбасете" фанаты команды-хозяйки выкрикивали оскорбительные выкрики в адрес Зозули, называя его нацистом.



Главный арбитр игры дважды останавливал матч, а на второй тайм футболисты "Альбасете" отказались выходить. Поединок не был доигран.

Почему фанаты "Райо Вальекано" оскорбляли Зозулю?

1 февраля 2017 года было объявлено, что Зозуля переходит в "Райо Вальекано" на правах аренды. Переход сопровождался массовыми протестами фанатов. Они обвиняли Романа в связях с ультраправыми организациями в Украине. Как пример приводили его слова поддержки украинской армии в войне на Донбассе.

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Сами же фанаты "Райо" относятся к ультралевым организациям, часть из них воевала на стороне оккупантов на Донбассе. Поэтому они использовали пророссийские ярлыки, называя Романа Зозулю "неонацистом". Переход игрока в "Райо" был сорван.

Учитывая, что трансферное окно уже было закрыто, ФИФА, в виде исключения, позволила ему перейти в любой другой клуб, играющий по системе "весна-осень". Летом 2017 года Роман Зозуля перешел в "Альбасете", за который выступает до сих пор.