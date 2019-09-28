Зозуля впервые в сезоне забил за "Альбасете", но это не спасло команду от поражения

Испанский "Альбасете" проиграл "Лас-Пальмас" в 8 туре Сегунды. Украинец Роман Зозуля сыграл весь поединок и стал автором забитого мяча и голевой передачи.

Роман Зозуля забил первый гол в сезоне в выездном матче 8 тура Сегунды против "Лас-Пальмас" (3:2).

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Роман Зозуля привычно вышел в стартовом составе "Альбасете". До 86 минуты команда Зозули проигрывала 3:0, но украинец сократил отставание своей команды в счете. Роман головой переправил мяч в ворота мимо голкипера, который ошибся на выходе.

А на последних секундах Зозуля еще и отдал ассист на Кунью, который забил второй гол "Альбасете", но было уже поздно. Именно Зозуля получил от Sofa Score самую высокую оценку в составе "механического сыра" – 8,3.

"Лас-Пальмас" набрал 9 очков и поднялся на 13 место. "Альбасете" остался на 6-й позиции, но уже в субботу рискует опуститься ниже. Следующий матч "Альба" проведет 1 октября против "Расинга".