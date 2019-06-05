Зозуля забил очередной гол за "Альбасете", но его команда проиграла принципиальный матч: видео

Украинский нападающий Роман Зозуля забил 11-ый гол за "Альбасете". Но его команда дома уступила "Малаге", которая играла в меньшинстве. Удалили бывшего футболиста львовских "Карпат" и донецкого "Шахтера" Густаво Бланко-Лещука.

В случае победы "Альбасете" сохранял шансы зацепиться за второе место и получить прямое повышение в Примеру. Зато третье и четвертое место заставляло команду пробиваться в элиту через переходные матчи. Поэтому команде Зозули надо было побеждать "Малагу", за которую выступают украинец Евгений Селезнев и арендованный у донецкого "Шахтера" Густаво Бланко-Лещук. Но первый даже не попал в заявку на матч, а второй получил две желтые карточки и оставил свою команду в меньшинстве.

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Сам матч начался с минуты молчания в память о Хосе Антонио Рейесе, который погиб в автокатастрофе.

"Малага" вышла вперед уже на 16-й минуте, когда невероятный по красоте гол удался Онтиверосу. Надаль, который стоял на воротах, не сумел дотянуться до мяча.

Удвоила преимущество "Малага" уже во втором тайме. После паса Бланко-Лещука забил Н'Диайе. Это произошло на 52-й минуте. А уже на 54-й нападающий получил вторую желтую карточку и оставил "Малагу" в меньшинстве.

Этим сразу воспользовались хозяева. Зозуля поразил ворота соперников после навеса Техеро. Это 11-ый гол Зозули за команду в этом сезоне.

Впоследствии у украинца была еще одна возможность забить после удара в касание, но на этот раз Мунир сыграл надежно.

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"Альбасете" проигрывает и теряет шанс на второе место. А после поражения "Малаге" пропускает "анчоусов" на третье место, опустившись на четвертое. У команд по 71 набранному очку, и им придется играть переходные матчи за выход в Примеру.