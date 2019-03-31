Зозуля забил очередной эффектный гол в Испании: видео
Украинский футболист Роман Зозуля забил очередной мяч в матче испанской Сегунды (Вторая по значимости тамошняя лига).
Форвард "Альбасете" отличился в воротах "Тенерифе".
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Украинец сравнял счет на 28-й минуте матча. Роман в эффектном прыжке переправил мяч в сетку ударом головой.
Отметим, что поединок завершился ничьей 2:2.
Сейчас в турнирной таблице "Альбасете" занимает 3 строчку, а "Тенерифе" – 15-ю.
В этом сезоне Зозуля сыграл за свой клуб в 22 матчах. На его счету 7 голов и 2 результативные передачи.
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