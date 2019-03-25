Зритель выиграл 45 тысяч долларов в перерыве матча НБА – он попал с середины площадки: видео
В перерыве матча регулярного чемпионата НБА между "Лейкерс" и "Сакраменто" зрителю удалось выиграть солидный приз.
В матчах НБА постоянно проводят различные конкурсы и награждают участников ценными призами, в том числе деньгами.
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На этот раз болельщик выиграл 45 тысяч долларов. Для этого ему нужно было попасть в корзину с середины площадки – примерно 14 метров.
С этой задачей мужчина, решивший посетить матч, справился и забрал вознаграждение.
"Лейкерс" же удалось одержать домашнюю победу со счетом 111:106.
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