Зритель выиграл 45 тысяч долларов в перерыве матча НБА – он попал с середины площадки: видео

В перерыве матча регулярного чемпионата НБА между "Лейкерс" и "Сакраменто" зрителю удалось выиграть солидный приз.

В матчах НБА постоянно проводят различные конкурсы и награждают участников ценными призами, в том числе деньгами.

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На этот раз болельщик выиграл 45 тысяч долларов. Для этого ему нужно было попасть в корзину с середины площадки – примерно 14 метров.

С этой задачей мужчина, решивший посетить матч, справился и забрал вознаграждение.

"Лейкерс" же удалось одержать домашнюю победу со счетом 111:106.

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