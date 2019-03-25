Зритель выиграл 45 тысяч долларов в перерыве матча НБА – он попал с середины площадки: видео

29 Читати новину українською
"Лейкерс" – "Сакраменто"
"Лейкерс" – "Сакраменто" / twitter.com/Lakers_newsnow

В перерыве матча регулярного чемпионата НБА между "Лейкерс" и "Сакраменто" зрителю удалось выиграть солидный приз.

В матчах НБА постоянно проводят различные конкурсы и награждают участников ценными призами, в том числе деньгами.

Невероятно: Баскетболист принес победу благодаря броску со своей половины поля вместе с сиреной: видео

На этот раз болельщик выиграл 45 тысяч долларов. Для этого ему нужно было попасть в корзину с середины площадки – примерно 14 метров.

С этой задачей мужчина, решивший посетить матч, справился и забрал вознаграждение.

"Лейкерс" же удалось одержать домашнюю победу со счетом 111:106.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Великий пост 2019: календарь питания по днях
сегодня
160436
Теги: Спорт NBA Баскетбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Тоттенхэм" сыграл первый матч на новом стадионе: видео его строительства
сегодня 16:53 "Тоттенхэм" сыграл первый матч на новом стадионе: видео его строительства
64
Сборная Франции сыграет матч отбора на Евро-2020 против Исландии в особых футболках: фото
сегодня 13:45 Сборная Франции сыграет матч отбора на Евро-2020 против Исландии в особых футболках: фото
35
За то, что я выиграл этап Кубка Мира, получил просьбу пописать в баночку допинг-контроля
сегодня 13:02 За то, что я выиграл этап Кубка Мира, получил просьбу пописать в баночку допинг-контроля
Станіслав Безушко 184
Приятно, когда на тебя обращает внимание Роналду – игрок сборной Украины Миколенко
сегодня 10:58 Приятно, когда на тебя обращает внимание Роналду – игрок сборной Украины Миколенко
82
Экс-партнер Вильи и цель "Баварии": кто такие футболисты сборной Люксембурга
24 марта 16:30 Экс-партнер Вильи и цель "Баварии": кто такие футболисты сборной Люксембурга
Михайло Гема 122
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук