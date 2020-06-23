Звезда "Барселоны" Френки де Йонг хочет покинуть клуб из-за халатности врачей
Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг убежден, что врачи каталонцев поставили ему неверный диагноз. Футболист хочет поехать лечиться в Нидерланды.
О мнении нидерландца сообщает Radio Catalunya. Футболист просит у каталонцев разрешение, чтобы покинуть клуб на некоторое время для лечения.
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Травма нидерландца
В лагере команды сообщили о травме Камбалообразныой мышцы. Такая травма оставила 23-летнего футболиста вне игры на несколько недель.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Френки провел 27 матчей, в которых отметился двумя голами и отдал две голевые передачи.
Карьера де Йонга
- Воспитанник клуба "Виллем II". Летом 2015 года Фрэнки перешел в "Аякс". Для получения игровой практики он был отдан в аренду обратно в "Виллем II".
- Летом 2016 года он вернулся в "Аякс".
- В сезонах 2016/19 играл за "Аякс". Стал чемпионом Нидерландов (2018/19). В этом году стал обладателем Кубка Нидерландов.
- В 2015 году Френки в составе юношеской сборной Нидерландов участвовал в юношеском чемпионате Европы в Греции.
- В январе 2019 года каталонская "Барселона" объявила о трансфере Френки де Йонга за 75 миллионов евро.