Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг убежден, что врачи каталонцев поставили ему неверный диагноз. Футболист хочет поехать лечиться в Нидерланды.

О мнении нидерландца сообщает Radio Catalunya. Футболист просит у каталонцев разрешение, чтобы покинуть клуб на некоторое время для лечения.

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Травма нидерландца

В лагере команды сообщили о травме Камбалообразныой мышцы. Такая травма оставила 23-летнего футболиста вне игры на несколько недель.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Френки провел 27 матчей, в которых отметился двумя голами и отдал две голевые передачи.

Карьера де Йонга