Звезда Формулы-1 неожиданно сменил команду

Команда Формулы-1 McLaren объявила о подписании многолетнего контракта с Даниэлем Риккардо. Австралиец покинет команду Renault после окончания сезона 2020 года.

Австралиец присоединится к новой команде в 2021 году, став напарником Ландо Норриса, информирует McLaren.

Кстати Формула-1: Феттель официально покидает Ferrari

McLaren announces that @DanielRicciardo will race for the team alongside @LandoNorris in the Formula One World Championship from 2021.



Read more ️ — McLaren (@McLarenF1) May 14, 2020

Карлос Сайнс покинет McLaren после завершения сезона 2020 года. Испанец официально перейдет в Ferrari.

.@Carlossainz55 to race for Scuderia Ferrari Mission Winnow in 2021 and 2022https://t.co/XA3xLP0a77 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 14, 2020

Зак Браун, руководитель McLaren Racing заявил, что подписание контракта с Риккардо принесет новый стимул команде.

"Подписание контракта с Даниэлем – еще один шаг вперед в нашем долгосрочном плане, и вместе с Ландо он принесет нам новый стимул. Это отличная новость для нас, наших партнеров и болельщиков.

Я также хочу отдать должное Карлосу за его прекрасную работу и помощь McLaren в возвращении на вершину. Он – настоящий командный игрок, и мы желаем ему всего наилучшего после ухода из McLaren", – сказал Браун.

В прошлом сезоне McLaren опередил Renault в Кубке конструкторов, заняв 4-ю строчку. Французская конюшня стала 5-й.

Однако испанец Сайнс завершил сезон 6-м в индивидуальном зачете. Риккардо провалил сезон став, только 9-м.

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