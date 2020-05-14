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Звезда Формулы-1 неожиданно сменил команду

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Даниэль Риккардо
Даниэль Риккардо / GETTY IMAGES

Команда Формулы-1 McLaren объявила о подписании многолетнего контракта с Даниэлем Риккардо. Австралиец покинет команду Renault после окончания сезона 2020 года.

Австралиец присоединится к новой команде в 2021 году, став напарником Ландо Норриса, информирует McLaren.

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Карлос Сайнс покинет McLaren после завершения сезона 2020 года. Испанец официально перейдет в Ferrari.

Зак Браун, руководитель McLaren Racing заявил, что подписание контракта с Риккардо принесет новый стимул команде.

"Подписание контракта с Даниэлем – еще один шаг вперед в нашем долгосрочном плане, и вместе с Ландо он принесет нам новый стимул. Это отличная новость для нас, наших партнеров и болельщиков.

Я также хочу отдать должное Карлосу за его прекрасную работу и помощь McLaren в возвращении на вершину. Он – настоящий командный игрок, и мы желаем ему всего наилучшего после ухода из McLaren", – сказал Браун.

  • В прошлом сезоне McLaren опередил Renault в Кубке конструкторов, заняв 4-ю строчку. Французская конюшня стала 5-й.
  • Однако испанец Сайнс завершил сезон 6-м в индивидуальном зачете. Риккардо провалил сезон став, только 9-м.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Даниэль Риккардо Renault F1 Team McLaren McLaren Спорт Формула-1
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