Звезда "Манчестер Сити" переходит в "Баварию": детали трансфера
Футболист "Манчестер Сити" Лерой Сане вскоре может официально стать игроком мюнхенской "Баварии". Клубы ведут переговоры по трансферу.
"Бавария" не оставляет надежды приобрести Сане еще с лета 2019 года, пишет 24 канал. Тогда чемпионы Германии были близки, чтобы приобрести Лероя за более 100 миллионов евро.
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Но трансфер неожиданно сорвался, ведь Сане получил травму в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля". Футболист восстанавливается до сих пор.
Сообщалось, что "Бавария" была против, чтобы Сане принял участие в той игре. На выходе игрока вроде настоял наставник "горожан" Пеп Гвардиола.
В итоге "Бавария" в срочном порядке арендовал у "Барселоны" Филиппе Коутиньо, а у "Интера" – Иване Перишича.
"Бавария" вернулась к кандидатуре Сане
Как сообщает Sky Sport, 24-летний Сане принял решение о своем будущем.
Футболист не собирается продлевать контракт с "Манчестер Сити", который истекает летом 2021 года.
Сейчас "Бавария" и "Сити" обсуждают сумму трансфера. Немецкий клуб готов заплатить 40 миллионов евро, а чемпионы Англии требуют 50.
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о возможном трансфере Сане.
Бавария купила бы его за 100-120 миллионов евро до разрыва крестовидной связки, однако теперь сделка может выйти значительно дешевле. Возможно, от 30 до 50 миллионов,
– цитирует Румменигге Goal.
Как сообщает Get German Football News со ссылкой на Sport Bild, мюнхенский клуб достиг с игроком договоренности о 5-летнем контракте.
Бывший голкипер сборной Германии Роман Вайденфеллер заявил, что трансфер практически согласован.
"Дело почти решено. У бывших игроков всегда есть несколько источников", – цитирует Вайденфеллера Goal.com.
В этом сезоне Лерой только однажды выходил на футбольное поле. Его трансферная стоимость составляет 80 миллионов евро.
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