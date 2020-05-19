Звезда "Манчестер Сити" переходит в "Баварию": детали трансфера

Футболист "Манчестер Сити" Лерой Сане вскоре может официально стать игроком мюнхенской "Баварии". Клубы ведут переговоры по трансферу.

"Бавария" не оставляет надежды приобрести Сане еще с лета 2019 года, пишет 24 канал. Тогда чемпионы Германии были близки, чтобы приобрести Лероя за более 100 миллионов евро.

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Но трансфер неожиданно сорвался, ведь Сане получил травму в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля". Футболист восстанавливается до сих пор.

Сообщалось, что "Бавария" была против, чтобы Сане принял участие в той игре. На выходе игрока вроде настоял наставник "горожан" Пеп Гвардиола.

В итоге "Бавария" в срочном порядке арендовал у "Барселоны" Филиппе Коутиньо, а у "Интера" – Иване Перишича.

"Бавария" вернулась к кандидатуре Сане

Как сообщает Sky Sport, 24-летний Сане принял решение о своем будущем.

Футболист не собирается продлевать контракт с "Манчестер Сити", который истекает летом 2021 года.

Сейчас "Бавария" и "Сити" обсуждают сумму трансфера. Немецкий клуб готов заплатить 40 миллионов евро, а чемпионы Англии требуют 50.

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о возможном трансфере Сане.

Бавария купила бы его за 100-120 миллионов евро до разрыва крестовидной связки, однако теперь сделка может выйти значительно дешевле. Возможно, от 30 до 50 миллионов,

– цитирует Румменигге Goal.

Как сообщает Get German Football News со ссылкой на Sport Bild, мюнхенский клуб достиг с игроком договоренности о 5-летнем контракте.

Бывший голкипер сборной Германии Роман Вайденфеллер заявил, что трансфер практически согласован.

"Дело почти решено. У бывших игроков всегда есть несколько источников", – цитирует Вайденфеллера Goal.com.

В этом сезоне Лерой только однажды выходил на футбольное поле. Его трансферная стоимость составляет 80 миллионов евро.

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