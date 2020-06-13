Звезда лиги НБА Кайри Ирвинг из "Бруклин Нетс" изо всех сил пытается сорвать восстановление сезона. Баскетболист не хочет быть связанным с систематическим расизмом и другими проблемами.

Среди причин отказа доиграть сезон есть конфликт Ирвинга с ЛеБроном Джеймсом, который в составе "Лейкерс" имеет хорошие шансы завоевать титул, пишет Clutch Points.

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Принципиальная позиция звезды

Баскетболист считает, что во время протестов на фоне убийства полицейским безоружного афроамериканца Джорджа Флойда ассоциации стоит рассмотреть вариант досрочного завершения сезона.

При этом Кайри утверждает, что примет позицию игроков, если они захотят доиграть сезон.

Я не одобряю поездку в Орландо. В городе систематический расизм и всякая другая чушь. С этой местностью происходят странные вещи,

– заявил Ирвинг.

Ирвинг возглавил конференцию, в которой участвовали около 80 баскетболистов, включая Кевина Дюранта, Криса Пола, Рассела Уэстбрука и баскетболисток WNBA. В ходе собрания он призвал игроков не участвовать в матчах чемпионата в Орландо.

Добавим, что такую позицию Ирвинга не поддерживает ряд баскетболистов, которые сохраняют хорошие шансы на успех в плей-офф.

При этом для Кайри сезон уже завершен. В марте он перенес операцию на плече и не сыграет в Орландо в любом случае.

НБА доиграет сезон в Орландо, где расположен парк Disney World. Матчи чемпионата предположительно возобновятся 31 июля.

Кто такой Кайри Ирвинг: главное

За время пребывания в НБА Кайри трижды участвовал в матче всех звезд НБА, где в 2014 году получил титул самого ценного игрока.

Также входил в третью сборную всех звезд.

На международном уровне Ирвинг выступает за баскетбольную сборную США, в составе которой стал чемпионом мира и был признан самым ценным игроком чемпионата мира 2014 года.

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