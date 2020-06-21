Украинский защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Виталий Миколенко может сменить киевскую прописку на итальянскую. Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо заинтересован в услугах украинца.

О заинтересованности со стороны украинца сообщает издание AreaNapoli.it.

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Заинтересованность "Наполи"

Неаполитанский клуб рассмотрит возможность покупки защитника при условии, если команду покинут Фаузи Гулам или Эльсейд Хюсай.

Команда Гаттузо ищет игрока на перспективу. Президент клуба Аурелио Де Лаурентис готов потратить на трансфер не более 10 миллионов евро.

Конкурентами Миколенко на возможный трансфер в клуб являются защитник "Олимпиакоса" Константинос Цимикас, Михал Карбовник из польской "Легии" и Томаш Тавареш из "Бенфики".

Карьера Миколенко: главное