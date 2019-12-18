Звезда "Барселоны" устроил дебош перед матчем с "Реалом"

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Артуро Видаль / ФК "Барселона"

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль досрочно покинул тренировку "Барселоны" накануне перенесенного матча 10 Ла Лиги с "Реалом".

Чилиец остался разочарованным решением главного тренера "блаугранас" оставить его в запасе на "Эль Классико", сообщает ESPN.

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Отмечается, что несколько игроков "Барселоны" попытались поговорить с Видалем и уговорить его вернуться на тренировку, однако это не принесло результата.

Видаль в текущем сезоне вышел в составе "Барселоны" в 17 матчах (из них – четыре в стартовом составе), забив четыре мяча.

Ранее была информация, что Видаль настаивает на переходе в другой клуб и надеется получить больше игровой практики. Игрока хочет видеть миланский "Интер". Впрочем, "Барса" не хочет отпускать чилийца, пока не найдет ему замену.

Поединок "Барселона" – "Реал" состоится 18 декабря. Начало игры в 21:00. Обзор матча читайте на сайте Спорт24.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Реал ФК Барселона
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