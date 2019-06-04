Звезда "Баварии" официально покидает клуб

Звездный полузащитник "Баварии" Хамес Родригес официально покидает мюнхенский клуб после двух лет в Германии.

"Бавария" решила не выкупать контракт колумбийца у мадридского "Реала" и футболист вернется в испанский клуб.

Смотрите также: "Бавария" разгромила "РБ Лейпциг" и выиграла Кубок Германии: видео

"Бавария" арендовала Хамеса два года назад за 13 миллионов евро и могла выкупить контракт футболиста за 40 миллионов евро.

Принципиальное решение принято. Он общался со мной и сказал мне в личной беседе, что просит клуб не активировать опцию выкупа. В таких условиях это не имеет смысла. Он хочет играть, быть игроком старта. Здесь у него нет гарантии. Мне жаль,

– заявил председатель совета директоров мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге.

За два сезона в "Баварии" Родригес сыграл 67 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 9 результативных передач.