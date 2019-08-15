Заря – ЦСКА: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

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Заря – ЦСКА смотреть онлайн – трансляция матча 15.08.2019
Заря – ЦСКА: онлайн-трансляция матча Лиги Европы / zarya-lugansk.com

Луганская "Заря" принимает дома ЦСКА София в рамках 3-го отборочного этапа Лиги Европы. Посмотреть поединок можно по телевидению, а также онлайн на сайте Спорт24.

Телетрансляция матча состоится на телеканале УНИАН. Начало матча – в 20:00.

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Матч "Заря" – ЦСКА София можно просмотреть на сайте канала УНИАН по этой ссылке.

Первый матч между командами в Болгарии завершился результативной ничьей 1:1. Данный результат дает "Заре" хорошие шансы выйти в следующий раунд.

Стартовые составы команд на матч

Заря: Шевченко, Михайличенко, Абу, Вернидуб, Тимчик, Хомченовский, Иванисеня, Юрченко, Кочергин, Будковский, Русин

ЦСКА София: Черняускас, Занев, Томас, Альбентоса, Туритсов, Родригеш, Малинов, Бикель, Джеферсон, Эвандро, Соу

Заря – ЦСКА София – онлайн-трансляция

Подробную информацию о сопернике луганской "Зари" читайте по ссылке.

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Теги: Лига Европы ФК Заря Новости Спорта Спорт Футбол
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