Звезда Формулы-1 постригся в прямом эфире и собрал деньги для борьбы с COVID-19
Гонщик Формулы-1 Ландо Норрис вынужденно сменил имидж. Пилот команды McLaren постригся в прямом эфире после того, как собрал деньги для борьбы с коронавирусом.
Ландо является поклонником компьютерных игр. На прошлой неделе он принял участие в мероприятии Twitch "Stream Aid", когда играл в Формуле-1 Rocket League.
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Гонщик McLaren пообещал подстричься, если им удастся собрать более 10 тысяч долларов в поддержку борьбы с коронавирусом.
Соответствующую сумму удалось собрать и британец сдержал обещание.
В четверг вечером во время прямого эфира на канале в Twitch Ландо самостоятельно подстригся.
Смотрите видео с Норрисом
- Новый сезон Формулы-1 все еще не стартовал.
- Уже перенесено 8 гран-при – в Австралии, Бахрейне, Китае, Вьетнаме, Нидерландах, Испании, Монако, Азербайджане.
- Гран-при Монако не произойдет впервые с 1954 года.
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