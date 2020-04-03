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Звезда Формулы-1 постригся в прямом эфире и собрал деньги для борьбы с COVID-19

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Ландо Норрис / essentiallysports.com

Гонщик Формулы-1 Ландо Норрис вынужденно сменил имидж. Пилот команды McLaren постригся в прямом эфире после того, как собрал деньги для борьбы с коронавирусом.

Ландо является поклонником компьютерных игр. На прошлой неделе он принял участие в мероприятии Twitch "Stream Aid", когда играл в Формуле-1 Rocket League.

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Гонщик McLaren пообещал подстричься, если им удастся собрать более 10 тысяч долларов в поддержку борьбы с коронавирусом.

Соответствующую сумму удалось собрать и британец сдержал обещание.

В четверг вечером во время прямого эфира на канале в Twitch Ландо самостоятельно подстригся.

Смотрите видео с Норрисом

  • Новый сезон Формулы-1 все еще не стартовал.
  • Уже перенесено 8 гран-при – в Австралии, Бахрейне, Китае, Вьетнаме, Нидерландах, Испании, Монако, Азербайджане.
  • Гран-при Монако не произойдет впервые с 1954 года.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Спорт McLaren Формула-1
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