Звезда "Голден Стэйт" Стефен Карри сломал руку в жутком инциденте: видео

1 Читати новину українською
Стефен Карри
Стефен Карри / twitter.com/BleacherReport

Лидер "Голден Стэйт" Стефен Карри сломал левую руку в матче регулярного чемпионата НБА против "Финикса". Разыгрывающий сломал руку в результате жесткого падения во время матча с "Финиксом".

Неприятный инцидент произошел в третьей четверти встречи. Двукратный MVP получил травму при столкновении с центровым "Финикса" Ароном Бейнсом.

Читайте также: Украинец Михайлюк эффектно дебютировал за "Детройт" в новом сезоне НБА: видео

Сейчас Карри поставили диагноз – перелом второй пястной кости левой руки. Вероятно, Стефен пропустит до трех месяцев.

Видео травмы Карри

Во встрече между "Голден Стэйт" и "Финиксом" победу удалось одержать гостям со счетом 110:121.

В новом сезоне "Голден Стэйт" сыграл уже четыре поединка. "Уорриорз" сумели получить только одну победу при трех поражениях.

blog_ava
Снюс: как действует и чем опасен жевательный табак
сегодня
4079
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт NBA Баскетбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кубок Украины: "Александрия" по пенальти победила "Зарю", "Минай" выбил "Львов"
30 октября 20:41 Кубок Украины: "Александрия" по пенальти победила "Зарю", "Минай" выбил "Львов"
Юрій Семенюк 250
Как Усик готовился к дебюту в супертяжелом весе, – эксклюзивное интервью с тренером боксера
29 октября 15:30 Как Усик готовился к дебюту в супертяжелом весе, – эксклюзивное интервью с тренером боксера
Станіслав Безушко 230
Отбор на Чемпионат мира 2022: как туда попасть сборной Украины
29 октября 18:50 Отбор на Чемпионат мира 2022: как туда попасть сборной Украины
Юрій Семенюк 603
58 голов: сын Криштиану Роналду феерит за детскую команду "Ювентуса" (видео)
сегодня 13:09 58 голов: сын Криштиану Роналду феерит за детскую команду "Ювентуса" (видео)
Вісент Луїс 8
Украинского бойца ММА жестко нокаутировали на турнире в Польше: видео
сегодня 10:37 Украинского бойца ММА жестко нокаутировали на турнире в Польше: видео
Вісент Луїс 206
Новости
Больше новостей
Залиште відгук