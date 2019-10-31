Звезда "Голден Стэйт" Стефен Карри сломал руку в жутком инциденте: видео

Лидер "Голден Стэйт" Стефен Карри сломал левую руку в матче регулярного чемпионата НБА против "Финикса". Разыгрывающий сломал руку в результате жесткого падения во время матча с "Финиксом".

Неприятный инцидент произошел в третьей четверти встречи. Двукратный MVP получил травму при столкновении с центровым "Финикса" Ароном Бейнсом.

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Сейчас Карри поставили диагноз – перелом второй пястной кости левой руки. Вероятно, Стефен пропустит до трех месяцев.

Видео травмы Карри

Во встрече между "Голден Стэйт" и "Финиксом" победу удалось одержать гостям со счетом 110:121.

В новом сезоне "Голден Стэйт" сыграл уже четыре поединка. "Уорриорз" сумели получить только одну победу при трех поражениях.