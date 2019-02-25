Звезда "Игры престолов" посетил матч "Манчестер Юнайтед"– "Ливерпуль" и получил именную футболку
Звезда телесериала "Игра престолов" Кит Харингтон посетил топ-матч чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем". После игры актер получил именную футболку от наставника МЮ.
Читайте также: "Манчестер Юнайтед" отобрал важные очки у "Ливерпуля": видео
В этом матче исполнитель роли Джона Сноу поддерживал "Манчестер Юнайтед" на трибунах "Олд Траффорд". А после игры он встретился с наставником " МЮ " Уле-Гуннаром Сульшером. Именно от него он получил футболку с надписью King in the North.
Другие звездные игроки "МанЮнайтед" тоже воспользовались случаем сфотографироваться с Китом Герингтоном.
Источник: 24 Канал
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии