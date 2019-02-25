Звезда "Игры престолов" посетил матч "Манчестер Юнайтед"– "Ливерпуль" и получил именную футболку

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Кит Харингтон поддерживает " Манчестер Юнайтед"
Кит Харингтон поддерживает " Манчестер Юнайтед"

Звезда телесериала "Игра престолов" Кит Харингтон посетил топ-матч чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем". После игры актер получил именную футболку от наставника МЮ.

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В этом матче исполнитель роли Джона Сноу поддерживал "Манчестер Юнайтед" на трибунах "Олд Траффорд". А после игры он встретился с наставником " МЮ " Уле-Гуннаром Сульшером. Именно от него он получил футболку с надписью King in the North.

Другие звездные игроки "МанЮнайтед" тоже воспользовались случаем сфотографироваться с Китом Герингтоном.

 

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Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Манчестер Юнайтед ФК Ливерпуль Игра престолов
Источник: 24 Канал
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