Звезда "Ливерпуля" Садио Мане помогает бороться с коронавирусом в своей стране

Лидер английского "Ливерпуля" Садио Мане материально помогает власти Сенегала бороться со смертельной болезнью. Нападающий пожертвовал 45 тысяч фунтов стерлингов на борьбу с коронавирусом.

Об этом сообщает издание Evening Standard.

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Садио Мане является уроженцем Сенегала. Когда футболист увидел, с которой скорость растет число случаев заражения коронавирусом в мире, сразу принял решение, что будет помогать родной африканской стране.

Там ситуация с COVID-19 достаточно спокойная. В стране было выявлено 27 случаев заболевания, причем два человека уже выздоровели. Однако, Мане все равно решил помочь своей стране материально.

Игрок опубликовал пост в инстаграме.

Здравствуйте. Коронавирус, пожалуйста, держись подальше,

– коротко прокомментировал футболист.

Это не единственная благотворительность, которой занимается 27-летний футболист. Звездный сенегалец строит школы, построил один стадион, покупает много одежды людям в Сенегале.

"Вы знали, что через 50 лет от шикарной "Феррари" или самолета останется только куча металлолома? Часы с бриллиантами придут в негодность лет через 30. А шикарный дом с бассейном через 100 лет превратится в свалку. Через 100 лет и нас здесь не будет!", – сделал громкое заявление Мане на одном из английских телеканалов.

Общее количество зараженных превысило более 180 тысяч человек, а умерло более 7 тысяч.

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