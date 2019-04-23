Звезда "Манчестер Сити" предложил снимать с клубов 9 очков за расизм на трибунах

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг рассказал, как можно преодолеть расизм на трибунах в современном футболе.

Спорт 24 писал, что в течение всего матча 2-го тура квалификации на Евро-2020 Черногрия – Англия болельщики команды-хозяев выкрикивали расистские оскорбления в адрес темнокожих футболистов соперника. В одном из эпизодов с участием Дэнни Роуза на трибунах было слышно обезьяньи крики.

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Не думаю, что уход с поля – это хорошее решение. Футболисты не должны страдать из-за этого. Наказания должны быть строже. Денежные штрафы никак не влияют на богатые клубы и ассоциации. Так что я бы призвал ввести правило, согласно которому с команды автоматически снимались бы девять очков в случае проявления расизма болельщиками.

Это звучит сурово, но какой фанат стал бы рисковать и выкрикивать расистские лозунги, если бы после этого его команда вылетела из Лиги или перестала бороться за чемпионство? Также клубы должны наказывать тремя матчами без зрителей. Так они начнут терять деньги из-за расизма", – приводит слова Стерлинга The Times.

Отметим, что Стерлинг не первый столкнулся с расизмом. В 16 туре чемпионата Англии между "Челси" и "Манчестер Сити" болельщики лондонского клуба сделали расистские высказывания в адрес игрока гостей.

Ранее УЕФА наказал "Шахтер" за расистское поведение болельщиков на матче Лиги Европы с "Айнтрахтом" 14 февраля.

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