Звезда "Манчестер Сити" снова в центре расистского скандала и требует строгого наказания

В течение всего матча 2-го тура квалификации к Евро-2020 Черногория – Англия болельщики команды-хозяев выкрикивали расистские оскорбления в адрес темнокожих футболистов соперника. В одном из эпизодов с участием Дэнни Роуза на трибунах были слышны обезьяньи крики.

Полузащитник англичан Рахим Стерлинг придумал достойный ответ. Забив гол в ворота черногорцев на 80-й минуте, он побежал к трибуне с фанатами. Игрок улыбался, закрыв при этом уши.

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Я просто хотел дать понять: чтобы задеть нас, им нужно сказать мне нечто большее, чем то, что мы темнокожие или, что мы кого-то им напоминаем. Это было мое послание, я был рад забить и дать им тему для разговоров,

– пояснил он в интервью The Telegraph.

"На дворе 2019 год, а я говорю о проблеме расизма. Стыдно, что они все еще есть. Пришло время для ответственных за это начать по-настоящему действовать. Вы должны наказывать чуть сильнее, вы должны сделать то, что заставит людей подумать дважды.

Если обязать Черногорию играть при пустых трибунах, то в следующий раз фанаты будут думать о последствиях. Надо наказать их всех, а не только отдельных людей. Это должно быть коллективно.

Стадион вмещает 15 тысяч человек и я считаю, что надо наказать всю нацию за то, что кто-то из фанатов проявляет расизм, поэтому я думаю, что надо запретить смотреть игру всем, всему стадиону. Когда запрет будет снят, болельщики подумают дважды. Они любят футбол, они все хотят посмотреть на игру национальной команды, так что это заставит их дважды подумать, прежде чем делать что-то глупое", – сказал Рахим.

Best way to silence the haters (and yeah I mean racists) #2019 #getsomeeducation pic.twitter.com/ohhkOJtdey — Raheem Sterling (@sterling7) 25 марта 2019 г.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после матча тоже осудил поведение болельщиков.

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"Санкции имеют смысл только в том случае, если они ведут к образованности. И бесполезны, если не могут ничему научить людей. Мои дети ни на минуту не задумываются о том, где люди рождаются, на каком языке говорят и какого они цвета. На восприятие молодежи может повлиять только старшее поколение. Поэтому мы должны убедиться, что правильно учим всех, в том числе и в нашей стране.

Я не просто сижу тут и критикую то, что случилось сегодня вечером. В Англии есть та же проблема, мы не лишились этого. Вы можете наказывать клубы, но это не остановит одного или двух людей, которые настроены делать то, что они хотят. Поэтому мы должны учить молодежь – у нас с ними больше шансов, и это обучение должно распространяться с ними как можно шире.

Я хочу, чтобы мои игроки любили играть в футбол, а не переживали за подобные случаи. Если люди думают, что как тренер я должен был сделать больше, тогда я прошу прощения. Я постоянно высказывался против расизма. Я поддержал все образовательные программы в нашей стране. Я управляю каждым игроком так хорошо, как только могу, независимо от того, из какого он клуба и его корней", – цитирует тренера сборной Англии ua.tribuna.com.

Футбольная ассоциация Англии пожалуется УЕФА на поведение черногорских болельщиков.

Отметим, что Стерлинг не впервые столкнулся с расизмом. В 16 туре чемпионата Англии между "Челси" и "Манчестер Сити" болельщики лондонского клуба сделали расистские высказывания в адрес игрока гостей.

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