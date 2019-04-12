Звезда "Наполи" снова в центре расистского скандала, ему досталось в Лондоне: видео

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Калиду Кулибали
Калиду Кулибали / twitter.com/kkoulibaly26

Сенегальский защитник "Наполи" Калиду Кулибали третий раз за сезон подвергся расистским оскорблениям. На этот раз провинились болельщики лондонского "Арсенала".

Инцидент произошел во время матча четвертьфинала, в котором "Арсенал" победил неаполитанцев.

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Фанат лондонского клуба оскорблял 27-летнего Кулибали на расовой почве и лично выложил видео в соцсети.

"Арсенал" начал расследование и планирует запретить болельщику дальнейшее посещение стадиона.

Мы полностью осуждаем использование любых расистских слов и начали расследование, чтобы установить личность виновного. В таких моментах мы придерживаемся принципа нулевой толерантности. Тот, кто ведет себя так, будет лишен права посещать матчи. У нас абсолютно разнообразное сообщество болельщиков, все являются частью семьи "Арсенал". Такие инциденты – редкость на "Эмирейтс" (Стадион "Арсенала", – Спорт24). Мы просим болельщиков сообщать о подобных событиях сразу,
говорится в заявлении "Арсенала".

Калиду Кулибали не первый раз слышал в свой адрес расистские оскорбления. В октябре его оскорбляли фанаты "Ювентуса", в декабре – фанаты "Интера". Матч с миланским клубом завершился громким скандалом.

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Теги: Арсенал Наполи Спорт Футбол
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