Звезда НБА забросил эффектный данк, но рефери не засчитали бросок: видео

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Джеймс Харден / twitter.com/WAKEUP35962353

4 декабря в рамках регулярного чемпионата НБА состоялся эпический поединок между "Сан-Антонио" и "Хьюстоном". В одном из эпизодов матча арбитры грубо ошиблись в пользу хозяев.

В конце матча звезда "Хьюстона" Джеймс Харден совершил перехват и убежал в контратаку. Атакующий защитник "Рокетс" решил осуществить эффектный данк, что ему и удалось сделать.

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Проблема только в том, что мяч, залетев в корзину, вылетел странной траекторией. Харден пытался подобрать его, однако игру остановили из-за фола.

Видео с участием Хардена:

Рефери решили не засчитывать бросок Хардена, хотя Джеймс и набрал два очка для "Хьюстона".

Наставник гостей Майкл Эндрю Д'Антона имел возможность взять видеоповтор момента, чтобы арбитры проверили свое решение. Однако Майкл, споря, забыл, что это право "сгорает" через 30 секунд после эпизода.

"Сан-Антонио" сумел вырвать драматическую победу в овертайме со счетом 135:133.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Баскетбол NBA
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