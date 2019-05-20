Звездный футболист мадридского "Реала" валлиец Гарет Бэйл заявил, что готов покинуть команду. Однако Бэйл сделает это только в том случае, если ему выплатят всю сумму согласно контракту.

Как сообщает Sport.es со ссылкой на Radioestadio, валлиец сказал об этом в разговоре с партнерами по команде.

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У меня осталось три года по контракту. Если они хотят, чтобы я ушел, им нужно будет заплатить мне 17 млн ​​евро за каждый сезон. Если они этого не сделают, я останусь здесь. И если мне придется играть в гольф все это время, я буду играть в гольф,

– передает будто бы слова Бэйла издание.

Бэйл перешел в "Реал" из "Тоттенхэма" летом 2013 года. Его трансфер обошелся "сливочным" в 101 миллион евро. В общем в составе мадридского клуба валлиец сыграл 231 матч и забил 102 мяча. С "Реалом" Бэйл выиграл четыре Лиги чемпионов (2014, 2016, 2017, 2018).

Сейчас руководство клуба не сообщает о будущем Бэйла в команде, однако наставник испанцев Зинедин Зидан не видит Гарета в составе.

В этом сезоне Бэйл сыграл 42 матча, забил 14 голов и отдал 6 результативных передач. Его трансферная стоимость на данный момент, по данным Transfermarkt, 70 миллионов евро.