Звезда сборной Украины вошел в топ-10 самых дорогих футболистов мира

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих левых защитников планеты до 23 лет по версии авторитетного ресурса Transfermarkt.

22-летний украинец делит 7 позицию вместе с Тео с "Сосьедада", Серхио Регилоном из мадридского "Реала" и Альфонсо Педрасу с "Вильярреала". Все они оценены в 15 миллионов евро.

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Самым дорогим молодым левым защитником по версии портала является Хосе Гайя из "Валенсии", который оценен в 40 миллионов евро.



Зинченко попал в топ-10 самых дорогих левых защитников до 23 лет

Сейчас Зинченко восстановился после травмы, полученной в матче чемпионата Англии. Украинец уже провел тренировку с "горожанами" после вылета команды из Лиги чемпионов и попал

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