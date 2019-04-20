Звезда сборной Украины вошел в топ-10 самых дорогих футболистов мира

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Александр Зинченко
Александр Зинченко / ФК "Манчестер Сити"

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих левых защитников планеты до 23 лет по версии авторитетного ресурса Transfermarkt.

22-летний украинец делит 7 позицию вместе с Тео с "Сосьедада", Серхио Регилоном из мадридского "Реала" и Альфонсо Педрасу с "Вильярреала". Все они оценены в 15 миллионов евро.

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Самым дорогим молодым левым защитником по версии портала является Хосе Гайя из "Валенсии", который оценен в 40 миллионов евро.


Зинченко попал в топ-10 самых дорогих левых защитников до 23 лет

Сейчас Зинченко восстановился после травмы, полученной в матче чемпионата Англии. Украинец уже провел тренировку с "горожанами" после вылета команды из Лиги чемпионов и попал

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Теги: Спорт Футбол
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