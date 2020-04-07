Звезда "Тоттенхэма" пройдет обучение с ядерным оружием и слезоточивым газом
Звездного футболиста английского "Тоттенхэма" Сон Хын Мина ждет серьезное испытание в армии Южной Кореи. Футболист пройдет четырехнедельные сборы в армии во время перерыва в английской Премьер-лиге (АПЛ).
В течение военных сборов Сон будет подвержен воздействию слезоточивого газа, проведет обучение с открытым огнем и отправится в 30-километровый марш, информирует ESPN.
Смотрите также Звездный одноклубник Ярмоленко сбил жену в жестком подкате: видео
Неназванный представитель Корпуса морской пехоты заявил, что Сон пройдет укороченную версию лагеря.
Его научат воинской дисциплине, а также футболист пройдет боевые учения с химическим, биологическим, ядерным оружием.
"Как только вы попадете в армию, то сможете стрелять с винтовки, вдыхать газ и участвовать в боях, перемещаясь ползком", – заявил представитель.
"Тоттенхэм" объявил, что Сон пройдет военные сборы и вернется в Лондон в мае.
Сон получил освобождение от армии после того, как в составе сборной выиграл Азиатские игры в 2018 году. В Южной Корее все трудоспособные мужчины обязаны служить в армии около двух лет.
Чемпионат Англии по футболу остановлен на неопределенный срок.
В этом сезоне АПЛ Сон провел 21 матч за "Тоттенхэм". В его активе 9 голов и 8 результативных передач.
Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.
Читайте также
-
В Путина ответили на обвинения США в подкупе чиновников ФИФАсегодня , 15:54
-
Артем Кравец: Российский чемпионат сильнее украинского, у них нет проблем с войнойсегодня , 14:01
-
США официально обвинили Россию в подкупе чиновников ФИФА для проведения чемпионата мирасегодня , 11:50
-
"Динамо" – "Бавария": драматичному матчу в Лиге чемпионов 21 год – ретровидеосегодня , 14:50
-
В поединке с Лопесом нужно включать боксерский IQ: Ломаченко о будущем соперникесегодня , 10:50
-
Ломаченко заговорил о бое с непобедимым Мейвезеромсегодня , 12:18