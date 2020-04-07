Звезда "Тоттенхэма" пройдет обучение с ядерным оружием и слезоточивым газом

Звездного футболиста английского "Тоттенхэма" Сон Хын Мина ждет серьезное испытание в армии Южной Кореи. Футболист пройдет четырехнедельные сборы в армии во время перерыва в английской Премьер-лиге (АПЛ).

В течение военных сборов Сон будет подвержен воздействию слезоточивого газа, проведет обучение с открытым огнем и отправится в 30-километровый марш, информирует ESPN.

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Неназванный представитель Корпуса морской пехоты заявил, что Сон пройдет укороченную версию лагеря.

Его научат воинской дисциплине, а также футболист пройдет боевые учения с химическим, биологическим, ядерным оружием.

"Как только вы попадете в армию, то сможете стрелять с винтовки, вдыхать газ и участвовать в боях, перемещаясь ползком", – заявил представитель.

"Тоттенхэм" объявил, что Сон пройдет военные сборы и вернется в Лондон в мае.

Сон получил освобождение от армии после того, как в составе сборной выиграл Азиатские игры в 2018 году. В Южной Корее все трудоспособные мужчины обязаны служить в армии около двух лет.

Чемпионат Англии по футболу остановлен на неопределенный срок.

В этом сезоне АПЛ Сон провел 21 матч за "Тоттенхэм". В его активе 9 голов и 8 результативных передач.

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