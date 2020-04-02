Звезда "Тоттенхэма" проведет военные сборы во время паузы в чемпионате

Форвард лондонского "Тоттенхэма" и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин пройдет четырехнедельные сборы в армии Южной Кореи во время перерыва в английской Премьер-лиге, которая возникла из-за пандемии коронавируса.

В Южной Корее к военной службе вызывают всех несмотря на профессию человека.

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В конце марта руководство английского клуба дало согласие отпустить футболиста домой по личным причинам. У футболиста травма руки, которую он получил в феврале и до сих пор залечивает.

Однажды 27-летнему футболисту удалось все таки избежать обязательной 21-месячной военной службы в армии своей страны после того, как он помог сборной Южной Кореи одержать победу на Азиатских играх в 2018 году.

Но это не освободило футболиста от обязательного четырехнедельного военного сбора.

Все футбольные чемпионаты временно остановили из-за пандемии коронавируса. Чемпионат Англии остановлен до 30 апреля 2020 года. Если чемпионат восстановят в мае, тогда "шпорам" придется несколько матчей провести без своего звездного игрока.

Футболист перешел в "Тоттенхэм" в 2015 году. В этом сезоне АПЛ Сон провел 21 матч, в которых отметился девятью результативными ударами и восемью ассистами.



Статистика футболиста / фото The Sun Статистика футболиста / фото The Sun

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