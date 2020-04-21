Звездная биатлонистка поделилась соблазнительным фото в купальнике

Двукратная обладательница большого Хрустального глобуса Доротея Вирер находится на карантине в Италии. Итальянская биатлонистка делится фотографиями и показывает, как проходят ее будни.

Звездная итальянская биатлонистка в своем официальном инстаграме опубликовала фотографию в купальнике.

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Хотя в Италии и солнечно, но купальный сезон из-за карантина начнется еще не скоро. Поэтому Вирер вынуждена нежиться на солнце на территории своих апартаментов.

Прошлый сезон оказался самым успешным в карьере 30-летней Вирер.

Доротея стала первой за 18 лет биатлонисткой, выигравшей дважды подряд большие хрустальные глобусы.

Она повторила рекорд шведки Магдалены Форсберг.

Кроме победы в общем зачете, итальянка также стала двукратной чемпионкой мира в родном Антхольце.

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