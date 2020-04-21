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Звездная биатлонистка поделилась соблазнительным фото в купальнике

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Доротея Вирер / instagram.com/dorothea_wierer

Двукратная обладательница большого Хрустального глобуса Доротея Вирер находится на карантине в Италии. Итальянская биатлонистка делится фотографиями и показывает, как проходят ее будни.

Звездная итальянская биатлонистка в своем официальном инстаграме опубликовала фотографию в купальнике.

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Хотя в Италии и солнечно, но купальный сезон из-за карантина начнется еще не скоро. Поэтому Вирер вынуждена нежиться на солнце на территории своих апартаментов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Допис, поширений ᴰᴼᴿᴼᵀᴴᴱᴬ ᵂᴵᴱᴿᴱᴿ ️️ (@dorothea_wierer)

  • Прошлый сезон оказался самым успешным в карьере 30-летней Вирер.
  • Доротея стала первой за 18 лет биатлонисткой, выигравшей дважды подряд большие хрустальные глобусы.
  • Она повторила рекорд шведки Магдалены Форсберг.
  • Кроме победы в общем зачете, итальянка также стала двукратной чемпионкой мира в родном Антхольце.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Новости биатлона
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