Звездная Левченко сменила вид спорта и показала первую тренировку: видео

Звездная украинская легкоатлетка Юлия Левченко решила показать болельщикам, как проводит свое свободное время и не смогла обойтись без юмора.

В своем Instagram Левченко поделилась фрагментом тренировки в лесу со штангой из бревен, а голос за кадром назвал это "финальной попыткой чемпионата двора по становой тяге".

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Ранее Юлия Левченко опубликовала в соцсети видеофрагмент своей необычной тренировки, где она занимается спортивной ходьбой. На видео украинская высотница тренируется вместе с еще одной коллегой и массажистом национальной сборной команды Украины по легкой атлетике.

Также в марте Левченко завоевала для Украины серебряную медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении. Еще две украинки остановились в шаге от наград.

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