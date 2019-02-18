Американка Уитмайр нанесла первое поражение россиянке Албу на турнире UFC: как это было

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Эмили Уитмайр победила Александру Албу
Эмили Уитмайр победила Александру Албу / MMA

Россиянка Александра Албу уступила американке Эмили Уитмайр на турнире UFC на ESPN 1, который проходит в Финиксе.

В понедельник, 18 февраля, Албу проиграла удушающим приемом в первом раунде американке Эмили Уитмайр. Для победы Уитмайр понадобилась всего одна минута.

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Для Албу это первое поражение при трех победах в ММА (2-1 в UFC). У Уитмайр 4 победы при двух поражениях (две победы в UFC).

Ранее Спорт 24 писал, что американец Митрион нокаутировал россиянина Харитонова ударом между ног на турнире UFC Bellator. Уже на 15 секунде поединка американец лоу-киком попал Харитонову в пах. Сергей упал и не продолжил бой – удар оказался слишком болезненным.

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Теги: Спорт Смешанные единоборства
Источник: 24 Канал
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